Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sol ayak bileği bağlarında yırtılma olan Emmanuel Badu, sağ diz bağlarında zorlanma olan Sercan Yıldırım ve belinde ağrıları olan Furkan Özçal'ın tedavileri yapıldı. Josua John'un ise fizyoterapist eşliğinde saha testleri yapıldı. Alt adalesinde sertleşme olan Bilal Kısa ise 5 gün daha fizyoterapist eşliğinde çalışacak. Geçtiğimiz gün kolundan sakatlanan Muhammed Şengezer ise bugün takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:44
-
Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
-
Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
-
Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.