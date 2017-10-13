 Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olarak yapılan bölümde ise tam sahada taktik çalışma yapıldı.

    Sol ayak bileği bağlarında yırtılma olan Emmanuel Badu, sağ diz bağlarında zorlanma olan Sercan Yıldırım ve belinde ağrıları olan Furkan Özçal'ın tedavileri yapıldı. Josua John'un ise fizyoterapist eşliğinde saha testleri yapıldı. Alt adalesinde sertleşme olan Bilal Kısa ise 5 gün daha fizyoterapist eşliğinde çalışacak. Geçtiğimiz gün kolundan sakatlanan Muhammed Şengezer ise bugün takımla birlikte çalıştı.

    , yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:44
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