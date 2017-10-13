Bursaspor Kulübü'nden kaçak girişe önlem
Bursaspor Kulübü, stadyuma kaçak girişlerin önlemesi ve maç günlerinde stadın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla alınan kararları açıkladı.
"Bursaspor Kulübü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şirketi tarafından yapılan toplantılar neticesinde, sahamızda oynadığımız Galatasaray maçında yaşanan ve kamuoyunda birinci gündem maddesi olarak tartışılan kaçak girişlerin önlenmesi ve maç günlerinde stadımızın daha güvenli ve daha düzenli hale getirilmesinin amaçlandığı bir dizi karar alınmıştır. Bu kararların kamuoyu tarafından bilinmesi, sağlıklı bir şekilde uygulanmasının birinci ve en önemli koşulu olmakla birlikte, başta bütün futbolseverlerin ve maç günlerinde stadımızda görev yapan bütün kurum ve kişilerin söz konusu yeni düzenleme ve tedbirlere uymasını beklemekteyiz."
Stadyuma kaçak girişlerin önlenmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde:
"Stadyuma Doğu-Batı-Kuzey ve Güney tribünleri tarafından giriş yapacak olan futbolsever ve görevlilerin kullanacakları 1.Güvenlik Kapıları krokide belirlenmiştir. Girişlerin güvenli ve adil bir şekilde sağlanabilmesi için özel güvenlikçi sayısı iki katına çıkarılmış olup, el terminalleri ile gerekli kontroller sağlanacaktır. Stat içinde görev yapan büfe personeli, kapı girişlerinin açılmasına 1 saat kala bütün işlemlerini bitirecekler ve bunun dışında stat içine girmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir. 52 adet tahliye kapısının her birinde sabit olarak bir özel güvenlik bulunacak, acil durum haricinde belirlenen saat sonrasında kapılar açılmayacak, kapıların açılmasına sebep olan kişiler ve görevlerini ihmal eden özel güvenlik görevlileri yelek numaraları üzerinde raporlanacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ambulans, itfaiye gibi görevli araçlar ve içindekiler kontrol edilecek ve akredite olmayan şahıslar içeri alınmayacaktır. Kaçak yollardan müsabaka alanına girmeye teşebbüs edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Özel otopark kartları her maç için farklı bir tasarımla bastırılacak, bandrollü ve o maça özel olmayan kartla giriş yapmaya çalışanlar hakkında da işlem yapılacaktır. Stadyum içi otopark kartı kullanıcılarına, giriş yapacakları alanlar konusunda kroki ile bilgilendirme yapılacaktır. Batı köprü girişinden araçla geçiş yapanların passolig kartları el terminalleri ile kontrol edilecektir. Basın Mensupları dahil olmak üzere akreditasyon kartları ile giriş yapanlar, kart ve kimlik kontrolleri yapılarak girişleri sağlanacaktır. Akreditasyon kartları için net dağıtım saati belirlenecek ve 1.Güvenlik Alanı dışında kartların dağıtımı yapılacaktır. Akreditasyon kartlarının teslim edileceği kişi ve kurumlar detaylı olarak bilgilendirilecek olup, mevzuata uymayan kart sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacaktır."
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:03
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ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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