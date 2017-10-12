 Timsah'ın Fernandao aşkı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Timsah'ın Fernandao aşkı

    Timsah'ın Fernandao aşkı

    Başkan Ali Ay, “Bursa’da oynamasını isterim ama F.Bahçe’nin futbolcusu Verirler ya da vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşebiliriz” dedi

    Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe'de oynayan eski Brezilyalı golcüleri Fernandao'yu yeniden kadrolarında görmek istediklerini, bu çerçevede ara transfer döneminde girişimde bulunabileceklerini söyledi. Fernandao'nun daha önce de gündemlerine geldiğini ancak sarı-lacivertlilerin eski gol krallarını bırakmak istemediğini aktaran Ay, "Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an F.Bahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir" bilgisini verdi.

    Bursaspor Başkanı, sezon sonu sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıklayan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'yı da bırakmak istemediklerini vurguladı. Başkan Ay, "Ben de en az bir sene oynamasını istiyorum. Batalla'nın kararını değiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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