Timsah'ın Fernandao aşkı
Başkan Ali Ay, “Bursa’da oynamasını isterim ama F.Bahçe’nin futbolcusu Verirler ya da vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşebiliriz” dedi
Bursaspor Başkanı, sezon sonu sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıklayan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'yı da bırakmak istemediklerini vurguladı. Başkan Ay, "Ben de en az bir sene oynamasını istiyorum. Batalla'nın kararını değiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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