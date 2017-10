Le Guen’den Fernandao sorusuna yanıt

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, devre arası için transferde adı geçen Fernandao'ya ilişkin sorulan soruya, "Açıkçası şu an bunları düşünmekten çok uzağım. Kafamda sadece Osmanlıspor karşılaşması var. Bu konuda ne bir yorum yapacağım ne de bir fikrim var" dedi. Fransız teknik adam, Batalla'nın 1 yıl daha takımda kalması için de topun artık Arjantinli oyuncuda olduğunu da dile getirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Badu, tedavileri süren John ve Bilal Kısa katılmadı. Dün gece saatlerinde milli takımdan dönen Aziz Behich ise günü takımdan ayrı düz koşu ile tamamladı.



"Osmanlıspor maçını dört gözle bekliyoruz"

Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Paul Le Guen, Ankara ekibi ile oynayacakları maça ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Osmanlıspor maçını dört gözle bekliyoruz. Kayserispor maçıyla Osmanlıspor maçının arasında gerçekten uzun bir süre oldu bizim açımızdan. Kayserispor maçını kaybettiğimizi göz önüne alırsak, bir an önce bu maçı oynamayı bekliyoruz ve istiyoruz" dedi.



"Belli bir süre sonra düşmeyecek kapasiteye ulaşabileceğiz"

Bir basın mensubunun, "Kayseri'de 'Ben de bir hayal kırıklığı yaşıyorum' demiştiniz. Gelinen noktada takımın durumu nedir?" sorusunu yanıtlayan Le Guen, "Aslına bakarsanız bu konuda çok çalıştık. Transfer döneminde oyuncular takıma farklı zamanlarda katılıyorlar. Biz de bu konuda çalışmayı yaptık ve umuyorum önümüzdeki dönemde 90 dakikayı tamamen çıkarabilecek, belli bir süre sonra düşmeyecek kapasiteye ulaşabileceğiz" diye konuştu.



"3 hafta Badu'nun eksikliği ile baş etmeye çalışacağım"

Badu ve Batalla'nın sakatlıklarındaki son durumun sorulması üzerine Fransız teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu şüphe götürmez ki Badu'nun yokluğu bizim için gerçekten büyük bir eksiklik olacak. Ben bir teknik direktör olarak önümüzdeki 3 hafta onun eksikliğiyle baş etmeye çalışacağım. Bununla birlikte Pablo'nun dönüşü beni mutlu etti. Bir teknik direktör olarak antrenmanlar sırasında oyuncularımızdan yüksek tempo ve katılım göstermelerini bekliyoruz. Bunları yaparken, bu tarz sakatlık ihtimallerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabi ki bunu normal karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü isteyerek olan bir şey değil. Bunu kaza olarak isimlendirebiliriz. Futbolda bazen bunlar olabiliyor" şeklinde konuştu.



"Bu konuda yorum yapmayacağım"

Transferde adı geçen Fenerbahçeli Fernandao'ya ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, "Açıkçası şu an bunları düşünmekten çok uzağım. Kafamda sadece Osmanlıspor karşılaşması var. Bu konuda ne bir yorum yapacağım ne de bir fikrim var" ifadelerini kullandı.



"Ampute Milli Takımı'nın başarısı harikaydı"

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasıyla ilgili de görüşlerini aktaran Le Guen, "Gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Özellikle taraftarın o şekilde stadyumu doldurmuş olması böyle bir karşılaşmada harikaydı. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çok fazla saygı duyuyorum onlara. Harika bir başarı" şeklinde konuştu.



"Batalla'nın şu an rahat çalışmasını sağlamak istiyorum"

Arjantinli oyuncunun Batalla'nın 1 yıl daha takımda kalması için topun artık Batalla'da olduğuna dikkat çeken Le Guen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Pablo ile alakalı şu andaki öncelik önce onu sahaya döndürebilmek, sahaya dönüşünü sağlayabilmek. Onun üzerinde farklı konularda çok fazla stres oluşturmak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bununla alakalı çalışmalar olacaktır. O da oturup düşünecektir. Şu an rahat çalışmasını sağlamak istiyorum. Bu konuda önümüzdeki zamanlarda konuşulacak konudur."