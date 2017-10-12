Bursaspor'da Badu 3 hafta yok
Bursaspor'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Badu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Öte yandan bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan Arjantinli oyuncu Batalla da sabah saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız ismin Osmanlıspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
-
Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!
Toplam 5
Yorum
MDFREE 07/11/2000 GALATASARAY-STRUMGRAZ SON DAKİKALARI. HATIRLAYAN VAR MI?
-
F.Bahçe, Love’u istiyor
Toplam 7
Yorum
Ercan YILDIRIM aYHAN yEŞİLBAŞ KİM? NE ZAMAN vAGNERİN MENEJERİ OLMUŞ?
-
Ndiaye: Tek rakibimiz kendimiziz!
Toplam 2
Yorum
GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
Bursaspor'da Badu 3 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.