 Bursaspor'da Badu 3 hafta yok – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'da Badu 3 hafta yok

    Bursaspor'da Badu 3 hafta yok

    'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Badu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Badu, tedavileri süren John ve Bilal katılmadı. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenman esnasında Yusuf Abdullah ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Emmanuel Badu'nun ayak bileğinde zorlanma olduğu tespit edilmişti. Röntgeni çekilen Badu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Öte yandan bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan Arjantinli oyuncu Batalla da sabah saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız ismin Osmanlıspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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