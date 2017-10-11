Emre müjdesi

OSMANLI maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da sakatlığı bulunan Emre Taşdemir, aylar sonra takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tedavisi için önce Katar'a, ardından da Almanya'ya giden 22 yaşındaki genç sol bek, bu sezon ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. İdmana Romanya Milli Takımı'ndan dönen Stancu da katıldı.