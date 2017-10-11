 Bursaspor'da Badu şoku – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da Badu şoku

    Bursaspor'da Badu şoku

    'da girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

    , Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürürken akşam antrenmanında , yeşil-beyazlı ekibi korkuttu. Antrenman esnasında Yusuf Abdullah ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Emmanuel Badu antrenmanı yarıda bıraktı.

    Badu'nun ayak bileğinde zorlanma olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı yardımlarla birlikte saha dışına alınan Badu'nun son durumu çekilecek röntgenin ardından sakatlığı netlik kazanacak.

    Ayrıca çift kale maç esnasında kolununun üzerine düşen kaleci Muhammed Şengezer de antrenmanı yarıda bıraktı.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da Badu şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.