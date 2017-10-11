Bursaspor'da Badu şoku
Bursaspor'da Emmanuel Badu girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
Bursaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürürken akşam antrenmanında Emmanuel Badu, yeşil-beyazlı ekibi korkuttu. Antrenman esnasında Yusuf Abdullah ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Emmanuel Badu antrenmanı yarıda bıraktı.
Badu'nun ayak bileğinde zorlanma olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı yardımlarla birlikte saha dışına alınan Badu'nun son durumu çekilecek röntgenin ardından sakatlığı netlik kazanacak.
Ayrıca çift kale maç esnasında kolununun üzerine düşen kaleci Muhammed Şengezer de antrenmanı yarıda bıraktı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:56
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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