 Bursaspor'a büyük kombine geliri! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    'a büyük kombine geliri!

    Bursaspor'a büyük kombine geliri!

    Yeşil-beyazlı kulübün, kombine satışlarından yaklaşık 8 milyon TL’lik gelir elde ettiği öğrenildi.

    'da 17 Temmuz 2017 tarihinde genel satışa sunulan kombine bilet satışları, 18 Eylül tarihinde sona ermişti. Ancak Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun talebi üzerine kombineler 25 Ekim Pazartesi günü 15 günlüğüne yeniden satışa çıkarıldı. 15 günlük ek sürede 733 kombine satan yeşil-beyazlı kulüp, toplamda ise 26 bin 7 adet satış gerçekleştirdi.

    8 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ
    Satılan 26 bin 7 adet kombineden toplamda 9 milyon 630 bin TL'lik gelir elde eden Bursaspor Kulübü'nün Passolig tarafından kesilecek miktarın ardından kasasına 8 milyon TL dolayında bir para gireceği bildirildi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:52
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