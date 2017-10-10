 En iyisi Mikel Agu – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    En iyisi Mikel Agu

    En iyisi Mikel Agu
    LİGDE son iki maçını kaybeden Bursaspor'da fizik gücünün yetersizliği dikkat çekerken, sadece Mikel Agu, Aziz Behich ve Troost-Ekong takımdaki ortalamaya kıyasla başarılı bir görüntü çizebildi. 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero; 7 lig maçında en fazla ikili mücadeleye giren ve kazanan isim oldu. 86 kez rakiplerinden top kapma gayreti gösteren Agu, bunların 50'sinde başarılı olabildi.

    Delarge ve Titi zayıf kaldı
    MAÇLARIN son yarım saatinde oyundan düşen ve kalesinde gol gören Timsah'ta kanat oyuncusu Dzon Delarge, 51 kez girdiği ikili mücadelelerin yalnızca 18'ini kazandı. 27 yaşındaki Kongolu yeni transfer böylece takımın en fazla ikili mücadelede yenik düşen oyuncularından biri oldu. Savunmanın tandeminde ise Titi 48 ikili mücadelenin 23'ünü kaybetti.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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