En iyisi Mikel Agu
Delarge ve Titi zayıf kaldı
MAÇLARIN son yarım saatinde oyundan düşen ve kalesinde gol gören Timsah'ta kanat oyuncusu Dzon Delarge, 51 kez girdiği ikili mücadelelerin yalnızca 18'ini kazandı. 27 yaşındaki Kongolu yeni transfer böylece takımın en fazla ikili mücadelede yenik düşen oyuncularından biri oldu. Savunmanın tandeminde ise Titi 48 ikili mücadelenin 23'ünü kaybetti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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