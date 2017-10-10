 Bursaspor’da Emre Taşdemir sevinci – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ’da sevinci

    Bursaspor’da Emre Taşdemir sevinci

    ’da uzun süredir sakatlığı sebebiyle Almanya’da tedavi gören , Bursa'ya dönerek bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

    Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan 'da 1 günlük iznin ardından hazırlıklar yeniden başladı. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları sebebiyle tedavileri süren Batalla, Deniz, John ve Bilal katılmadı. Milli takımdan dönen Stancu ise takımdan ayrı düz koşu çalışması gerçekleştirdi.

    EMRE TAŞDEMİR TAKIMA DÖNDÜ
    Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışması ile devam etti. Öte yandan uzun süredir sakatlığı sebebiyle Almanya'da tedavi gören genç oyuncu de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra antrenman sahasından ayrılan Taşdemir'in tedavisine devam edildi.

    Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:24
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