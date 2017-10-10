Bursaspor’da Emre Taşdemir sevinci
Bursaspor’da uzun süredir sakatlığı sebebiyle Almanya’da tedavi gören Emre Taşdemir, Bursa'ya dönerek bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
EMRE TAŞDEMİR TAKIMA DÖNDÜ
Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışması ile devam etti. Öte yandan uzun süredir sakatlığı sebebiyle Almanya'da tedavi gören genç oyuncu Emre Taşdemir de antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra antrenman sahasından ayrılan Taşdemir'in tedavisine devam edildi.
Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:24
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
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KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 9
Yorum
baksoy Bir kulüp bu kadar hizmet etmiş futbolcusuna bu şekilde davranır mı ?
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KAAN AYHAN SAVAŞI
Toplam 4
Yorum
aynen bence de bjk çekilsin aradan fiyat yükseltmeye gerek yok. zaten bjknin 2 kadrosu var biri barça diğeri madrid. hergün antrenmanda el classico oynuyor
Bursaspor’da Emre Taşdemir sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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