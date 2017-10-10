 "BİZİ BIRAKMA KAPTAN" – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    "BİZİ BIRAKMA KAPTAN"

    "BİZİ BIRAKMA KAPTAN"

    Arkadaşımız Serkan Yetişmişoğlu’na konuşan Fransız çalıştırıcı, kontratı bitecek olan ve ayrılmayı düşünen Arjantinli yıldız için, “’da gelecek sezon da olması için bir görüşme yapacağım” dedi

    GEÇEN sezon son maçta ligde kalmasının ardından teknik direktör Paul Le Guen önderliğinde yeniden yapılanmaya giden 'da Fransız çalıştırıcı; Bursa.com'un düzenlediği programa katıldı, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve ayrılmak isteyen kaptan Batalla'yı ikna sözü verirken, ilk 7 haftanın da değerlendirmesini yaptı. İşte Le Guen'den önemli satır başları: "Sezonun daha başındayız iyi ve kötü zamanlarımız oldu. Kayseri maçındaki gibi kötü performanslar yaşadık. Oyuncularıma da söyledim bu maçın değerlendirmesini iyi yapmalıyız. Tamam Beşiktaş ve G.Saray gibi takımlarla belki baş edemedik ama onlardan çok geride değiliz sadece biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Fiziksel olarak çok iyi değiliz.

    DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEM
    atalla'nın Bursaspor'da gelecek sezon da olması için bir görüşme yapacağım. En azından deneyeceğim. Deniz Yılmaz sadece iki maçtır oynamaya başladı. Ona yapılan eleştiriler neler? Neler ile alakalı tepkiler alıyor? geldiğimden beri Deniz'in bir yanlışını görmedim. Performansı için; evet ben de o konuda memnun değilim. Eğer ki davranışlarında bir sorun yoksa oyuncumu korumak için çalışırım. Bir gün bir oyuncu kötü davranışta bulunursa karşısında duracak ilk kişi ben olurum."

    STANCU'DAN ÇOK MEMNUNUM
    "Stancu'nun performansından dolayı mutluyum. Forvet hattındaki oyuncuların gelişmesi adına çalışıyoruz. Defalarca tekrarladım bu konuyu ama önümüzde transfer dönemine kadar üç ay gibi bir zaman var. Bu bölgeye transfer yapamadık ama ben bunu değil haftaya yapacağımız maçı düşünüyorum."

    Serkan Yetişmişoğlu
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "BİZİ BIRAKMA KAPTAN" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.