"BİZİ BIRAKMA KAPTAN"
Arkadaşımız Serkan Yetişmişoğlu’na konuşan Fransız çalıştırıcı, kontratı bitecek olan ve ayrılmayı düşünen Arjantinli yıldız için, “Bursaspor’da gelecek sezon da olması için bir görüşme yapacağım” dedi
DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEM
atalla'nın Bursaspor'da gelecek sezon da olması için bir görüşme yapacağım. En azından deneyeceğim. Deniz Yılmaz sadece iki maçtır oynamaya başladı. Ona yapılan eleştiriler neler? Neler ile alakalı tepkiler alıyor? geldiğimden beri Deniz'in bir yanlışını görmedim. Performansı için; evet ben de o konuda memnun değilim. Eğer ki davranışlarında bir sorun yoksa oyuncumu korumak için çalışırım. Bir gün bir oyuncu kötü davranışta bulunursa karşısında duracak ilk kişi ben olurum."
STANCU'DAN ÇOK MEMNUNUM
"Stancu'nun performansından dolayı mutluyum. Forvet hattındaki oyuncuların gelişmesi adına çalışıyoruz. Defalarca tekrarladım bu konuyu ama önümüzde transfer dönemine kadar üç ay gibi bir zaman var. Bu bölgeye transfer yapamadık ama ben bunu değil haftaya yapacağımız maçı düşünüyorum."
Serkan Yetişmişoğlu
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:31
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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