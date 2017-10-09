TİMSAH'A 90 ŞOKU

Yeşil-beyazlılar TFF 1. Lig’in iddialı takımı karşısında 60’ta Kembo’yla öne geçti. Karadeniz ekibi 90. dakikada İshak’ın penaltı golüyle güçlü rakibine

MİLLİ arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Bursaspor, TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Minareli Çavuş Tesisleri'ndeki hazırlık maçını Bursaspor Başkanı Ali Ay da takip etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ikinci yarı heyecan kasırgasına sahne oldu. 49'da Boluspor, Caner'le direğe takıldı.



YUSUF ERDOĞAN HAZIR KITA

TİMSAH 60'ta Kembo'nun golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi 90. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan İshak skoru belirledi: 1-1. Bursa'da Trabzon'dan yıldız transfer Yusuf Erdoğan 90 dakika oynadığı maçta etkili futboluyla Teknik Direktör Paul Le Guen'e 'hazırım' mesajı verdi. Gönderilmesi düşünülen Faty, İsmail ve Merter ise vasatı aşamadı.