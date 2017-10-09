TİMSAH'A 90 ŞOKU
Yeşil-beyazlılar TFF 1. Lig’in iddialı takımı karşısında 60’ta Kembo’yla öne geçti. Karadeniz ekibi 90. dakikada İshak’ın penaltı golüyle güçlü rakibine
YUSUF ERDOĞAN HAZIR KITA
TİMSAH 60'ta Kembo'nun golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi 90. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan İshak skoru belirledi: 1-1. Bursa'da Trabzon'dan yıldız transfer Yusuf Erdoğan 90 dakika oynadığı maçta etkili futboluyla Teknik Direktör Paul Le Guen'e 'hazırım' mesajı verdi. Gönderilmesi düşünülen Faty, İsmail ve Merter ise vasatı aşamadı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
TİMSAH'A 90 ŞOKU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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