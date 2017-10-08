Bursaspor’a şok

BURSASPOR, eski kalecisi Frey ile 2014-15 sezonun ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Senelik 1.5 milyon euro kazanan Fransız file bekçisiyle 850 bin euro karşılığında el sıkışan yeşil-beyazlılar, ödemeleri de 10 takside bölmüştü. Yapılan anlaşmada ise taksitlerden birinin "60 günü 1 gün geçmesi durumunda alacakların tamamı ödenir" maddesinin yer aldığı ortaya çıktı. Ali Ay'dan önceki yönetimin 2015 ekim taksidini 1 gün geciktirdiği ve bu nedenle Fransız file bekçisine 650 bin euro daha ödeneceği öğrenildi.