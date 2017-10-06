 Timsah’ta Ekoko görüşme odasına – Fotomaç – 06 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Timsah’ta Ekoko görüşme odasına

    Timsah’ta Ekoko görüşme odasına
    Galatasaray'dan sonra Kayserispor'a da yenilerek iyi gidişatını sürdüremeyen Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, son dönemdeki performansından memnun kalmadığı Jires Kembo- Ekoko ile antrenman sonrası özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kongo asıllı Fransız sol kanat oynadığı 5 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah’ta Ekoko görüşme odasına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.