Timsah’ta Ekoko görüşme odasına

Galatasaray'dan sonra Kayserispor'a da yenilerek iyi gidişatını sürdüremeyen Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, son dönemdeki performansından memnun kalmadığı Jires Kembo- Ekoko ile antrenman sonrası özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kongo asıllı Fransız sol kanat oynadığı 5 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi