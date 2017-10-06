 İki futbolcu kadro dışı – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    İki futbolcu kadro dışı

    İki futbolcu kadro dışı
    TFF 1. Lig ekibi BB Erzurum'da Gökhan Karadeniz ile Kubilay Sönmez kadro dışı bırakıldı. Kulüpten Gökhan ile Kubilay 'ın yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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