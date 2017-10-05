YUSUF ERDOĞAN'A ÖZEL İLGİ

Bursaspor, milli ara sonrasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah idmanının ardından ikinci kez Özlüce Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Milli takımda olan ve sakatlığı bulunan oyuncuların yokluğunda Bursaspor U21 Takımı'ndan birçok futbolcu da akşamki antrenmanda takımla çalışırken karma yapılan çift kale maçta yer aldı.



ATTIĞI GOLLE BEĞENİ TOPLADI

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, çift kale maçta oyuncularını dikkatle izledi. Maç öncesinde Yusuf Erdoğan ile saha içerisinde kısa bir toplantı yapan Fransız çalıştırıcı, genç oyuncuya talimatlar verdi. Antrenman maçında ceza yayının gerisinden serbest vuruş kullanan Yusuf Erdoğan da, topu iki direğin arasına gönderirken attığı gol ve oynadığı futbolla Le Guen'e 'hazırım' dedi.



JOSHUA'NIN HAFİF SAKATLIĞI VAR

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa takımla birlikte çalışmalara katılamadı. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan Joshua John da sol bileğinde yaşadığı hafif sakatlığı nedeniyle akşamki antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Bursaspor'un 8 Ekim Pazar günü TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor ile Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynayacağı hazırlık maçının saati 16.00'ya alındı.