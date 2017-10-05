 ‘Durmadan koşacağız’ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ‘Durmadan koşacağız’

    ‘Durmadan koşacağız’
    Galatasaray ve Kayseri yenilgileriyle keyfi kaçan Bursa'da Teknik Direktör Paul Le Guen, izinden dönen takımı Botanik Park'ta koşturdu. Fransız çalıştırıcı, "Havamız değişsin diye koşumuz var. Durmadan koşacağız. Bu dönemdeki çalışmalarımız iyi olmak zorunda" ifadelerini kullandı
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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