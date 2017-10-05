Galatasaray ve Kayseri yenilgileriyle keyfi kaçan Bursa'da Teknik Direktör Paul Le Guen, izinden dönen takımı Botanik Park'ta koşturdu. Fransız çalıştırıcı, "Havamız değişsin diye koşumuz var. Durmadan koşacağız. Bu dönemdeki çalışmalarımız iyi olmak zorunda" ifadelerini kullandı