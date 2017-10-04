Batalla'nın sakatlığı sürüyor
3 günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Bursaspor'da Batalla sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.
Bursaspor, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Milli oyuncularından yoksun olarak başladı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapan Bursaspor, sabah saatlerinde Botanik Park'ta yaptığı kros çalışmasıyla antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Parktaki parkurda gerçekleşen 45 dakikalık tempolu koşuların ardından yapılan stretching egzersizleriyle antrenman tamamlandı.
Milli takımlarda bulunan Harun Tekin, Aziz Behich, Bogdan Stancu, Dzon Delarge, William Ekong, Mikel Agu, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş ve Muhammed Şengezer'in yanı sıra sakatlığı bulunan Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.
Yeşil beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla beraber çalışmalarına devam edecek.
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Kaynak: DHA
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:52
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
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SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
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VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
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