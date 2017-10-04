 Batalla'nın sakatlığı sürüyor – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Batalla'nın sakatlığı sürüyor

    Batalla'nın sakatlığı sürüyor

    3 günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Bursaspor'da Batalla sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

    Bursaspor, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Milli oyuncularından yoksun olarak başladı.
    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapan Bursaspor, sabah saatlerinde Botanik Park'ta yaptığı kros çalışmasıyla antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Parktaki parkurda gerçekleşen 45 dakikalık tempolu koşuların ardından yapılan stretching egzersizleriyle antrenman tamamlandı.
    Milli takımlarda bulunan Harun Tekin, Aziz Behich, Bogdan Stancu, Dzon Delarge, William Ekong, Mikel Agu, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş ve Muhammed Şengezer'in yanı sıra sakatlığı bulunan Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.
    Yeşil beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla beraber çalışmalarına devam edecek.

    FOTOĞRAFLI



    Kaynak: DHA
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:52
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