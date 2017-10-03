 PAUL LE GUEN’İN DEĞİŞMEZ 5’LİSİ – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    PAUL LE GUEN’İN DEĞİŞMEZ 5’LİSİ

    PAUL LE GUEN’İN DEĞİŞMEZ 5’LİSİ
    BURSASPOR'da teknik direktör Paul Le Guen, ligde 7 maç geride kalırken, 5 isme tam süre verdi. Fransız çalıştırıcı, yeşil beyazlı ekibin oynadığı 7 lig karşılaşmasında da kaleci Harun, savunmacılar Titi, Aziz Behich ve Ekong ile orta saha oyuncusu Emmanuel Badu'yu sahada tuttu.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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