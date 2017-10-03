PAUL LE GUEN’İN DEĞİŞMEZ 5’LİSİ

BURSASPOR'da teknik direktör Paul Le Guen, ligde 7 maç geride kalırken, 5 isme tam süre verdi. Fransız çalıştırıcı, yeşil beyazlı ekibin oynadığı 7 lig karşılaşmasında da kaleci Harun, savunmacılar Titi, Aziz Behich ve Ekong ile orta saha oyuncusu Emmanuel Badu'yu sahada tuttu.