 BURSASPOR'DA BATALLA ŞOKU! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    BURSASPOR'DA BATALLA ŞOKU!

    BURSASPOR'DA BATALLA ŞOKU!

    Timsah'ta Kaptan Pablo Martin Batalla'nın durumu teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kasığındaki sakatlığı geçmeyen Arjantinli maestronun Kayserispor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Le Guen'in Batalla'nın yerine Şilili Jorquera veya Bilal Kısa'ya görev vermesi bekleniyor.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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