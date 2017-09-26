TİMSAH'IN SONRA YARIM SAAT KABUSU
Bursaspor, G.Saray'a bitime 20 dakikadan az bir süre kala yedigi gollerle yenilirken, maçların son bölümlerinde oyundan düsmesiyle ön plana çıktı. 6 hafta sonunda Timsah'ın agları 7 kez son yarım saatlik dilimde sarsıldı. Teknik Direktör Paul Le Guen de, G.Saray maçı için yaptıgı açıklamada ikinci yarıda oyunun kendileri için zorlaştırasınız vurguladı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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