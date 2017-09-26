 TİMSAH'IN SON YARIM SAAT KABUSU – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    TİMSAH'IN SON YARIM SAAT KABUSU

    TİMSAH'IN SON YARIM SAAT KABUSU

    Bursaspor, G.Saray'a bitime 20 dakikadan az bir süre kala yedigi gollerle yenilirken, maçların son bölümlerinde oyundan düsmesiyle ön plana çıktı. 6 hafta sonunda Timsah'ın agları 7 kez son yarım saatlik dilimde sarsıldı. Teknik Direktör Paul Le Guen de, G.Saray maçı için yaptıgı açıklamada ikinci yarıda oyunun kendileri için zorlaştırasınız vurguladı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:32
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