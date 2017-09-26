TİMSAH'IN SON YARIM SAAT KABUSU

Bursaspor, G.Saray'a bitime 20 dakikadan az bir süre kala yedigi gollerle yenilirken, maçların son bölümlerinde oyundan düsmesiyle ön plana çıktı. 6 hafta sonunda Timsah'ın agları 7 kez son yarım saatlik dilimde sarsıldı. Teknik Direktör Paul Le Guen de, G.Saray maçı için yaptıgı açıklamada ikinci yarıda oyunun kendileri için zorlaştırasınız vurguladı.