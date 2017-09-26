TİMSAH'IN SON YARIM SAAT KABUSU
Bursaspor, G.Saray'a bitime 20 dakikadan az bir süre kala yedigi gollerle yenilirken, maçların son bölümlerinde oyundan düsmesiyle ön plana çıktı. 6 hafta sonunda Timsah'ın agları 7 kez son yarım saatlik dilimde sarsıldı. Teknik Direktör Paul Le Guen de, G.Saray maçı için yaptıgı açıklamada ikinci yarıda oyunun kendileri için zorlaştırasınız vurguladı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 06:32
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YALNIZ ADAM SELÇUK INAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Seni seviyoruz Selçuk. Seyircimizin arasına FB liler karışmış. Gerçek GS lılar seni seviyor. GS'a gelirken yaptığın fedakarlığı biliyoruz.
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TAM DA BUYDU
Toplam 1
Yorum
Temple Harbiden sen şimdi Beşiktaş'ı hakkınla yendigini mi zandediyorsun aykut hoca ?
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 1
Yorum
Temple Kıvrak kobra..
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