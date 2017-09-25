Yeşil duvar
Büyükşehir Belediye Stadı, G.Saray maçında mahşeri günlerinden birini yaşadı. Tribünler ful çekerken, Teksas taraftar grubunun 50. Kuruluş yıl dönümü için yaptığı koreografi görülmeye değerd
REKOR 34 BİNDİ
BU arada Teksas Tribünü'nün önüne "1967 Kimse Yokken Teksas Vardı 2017" pankartı asıldı. Yaklaşık 32 bine yakın seyircinin takip ettiği maçta rekor az bir kaçtı. Bu sezon yaklaşık 25 bin kombine satan Bursaspor'da satışa çıkarılan 13 bin bilet de tükendi. Bursaspor'un Büyüşehir Belediyesi Stadyumu'nda en çok seyirciye oynadığı karşılaşma ise, 34 bin 622 biletli seyirci ile geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan F.Bahçe maçıydı.
BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TRiBÜN DESTEĞi
?BURSASPOR'UN G.Saray maçında tribünler ful çekerken, Bursalı siyasiler de yeşil-beyazlıları yalnız bırakmadı. Bursa milletvekili Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, müthiş müsabakayı tribünden izledi. Çavuşoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile birlikte takip etti. Başbakan Yardımcısı, Timsah galibiyeti kaçırmasına rağmen Başkan Ay ve protokolde bulunanları kutladı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
-
HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Selçuk bizim kaptanımız. Üstelik adam gibi adam. Onu protesto eden FB'lidir.
-
DİLMEN'DEN TUDOR'A ÖVGÜ
Toplam 7
Yorum
sami bu ridvan da tam magara tipi oldu, gece gosen korkudan altina edersin, 1 ay once Tudora salliyordu, simdi ovuyor,bu yorumcular tam komedi
-
RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Toplam 9
Yorum
TCelcius Ne anlatıyorsunuz la siz kevaşeler macın gerilimi olabilir saçma sapan konuşmayın danalar dağılın kanırtırım kazanma hırsından herşey
Yeşil duvar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.