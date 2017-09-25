 Yeşil duvar – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Yeşil duvar

    Yeşil duvar

    Büyükşehir Belediye Stadı, G.Saray maçında mahşeri günlerinden birini yaşadı. Tribünler ful çekerken, Teksas taraftar grubunun 50. Kuruluş yıl dönümü için yaptığı koreografi görülmeye değerd

    BAŞKAN Ali Ay'ın hafta boyunca "Taraftar rekoru bekliyoruz" ön görüsü G.Saray maçında az farkla gerçekeşmedi. Özellikle taraftarlar kale arkası tribününde atkılarını açarak renkli görüntüler oluşturdu. Maçtan saatler önce stadı doldurmaya başlayan Bursasporlu taraftarlar 2 yıl önce açılan statta tribünlerin tamamını ilk kez bu karşılaşmada boş yer bırakmadılar. Her iki takım taraftarları, tribündeki yerlerini alarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. taraftarları, takımlarının sahaya çıkışı sırasında tribünlerde koreografi yaptı. Teksas taraftar grubunun 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan koreografide, maraton tribününde "Teksas'", kale arkası tribününde ise "50. Yıl" yazısı oluşturuldu.

    REKOR 34 BİNDİ
    BU arada Teksas Tribünü'nün önüne "1967 Kimse Yokken Teksas Vardı 2017" pankartı asıldı. Yaklaşık 32 bine yakın seyircinin takip ettiği maçta rekor az bir kaçtı. Bu sezon yaklaşık 25 bin kombine satan Bursaspor'da satışa çıkarılan 13 bin bilet de tükendi. Bursaspor'un Büyüşehir Belediyesi Stadyumu'nda en çok seyirciye oynadığı karşılaşma ise, 34 bin 622 biletli seyirci ile geçen sezon ligin ikinci yarısında oynanan F.Bahçe maçıydı.


    BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TRiBÜN DESTEĞi
    ?    BURSASPOR'UN G.Saray maçında tribünler ful çekerken, Bursalı siyasiler de yeşil-beyazlıları yalnız bırakmadı. Bursa milletvekili Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, müthiş müsabakayı tribünden izledi. Çavuşoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile birlikte takip etti. Başbakan Yardımcısı, Timsah galibiyeti kaçırmasına rağmen Başkan Ay ve protokolde bulunanları kutladı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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