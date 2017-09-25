 LE GUEN MUTLU DEĞİL – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    LE GUEN MUTLU DEĞİL

    LE GUEN MUTLU DEĞİL
    BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, yenilgiyle ilgili "Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim." dedi. Le Guen, Galatasaray'ın iyi oynadığını ve kazandığını belirterek, rakiplerini tebrik etti. Oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını ifade eden Le Guen, "İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı işler zorlaştı. Başımızı dik tutmalıyız çünkü elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk'' dedi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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