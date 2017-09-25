LE GUEN MUTLU DEĞİL

BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, yenilgiyle ilgili "Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim." dedi. Le Guen, Galatasaray'ın iyi oynadığını ve kazandığını belirterek, rakiplerini tebrik etti. Oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını ifade eden Le Guen, "İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı işler zorlaştı. Başımızı dik tutmalıyız çünkü elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk'' dedi.