 DELARGE YETMEDi – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    DELARGE YETMEDi

    DELARGE YETMEDi
    BURSASPOR'UN en formda oyuncusu olarak dikkat çeken, geçen sezon Osmanlı'da kiralık olarak oynayan Dzon Delarge, Galatasaray karşısında takımını öne geçiren golü atmasına rağmen yenilgiye engel olamadı. Sezon başında transfer edilen 27 yaşındaki Kongolu sağ kanat, bu sezon Bursa'nın iç sahada attığı 7 golün dördünde ağları havalandırdı
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    DELARGE YETMEDi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.