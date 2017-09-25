DELARGE YETMEDi

BURSASPOR'UN en formda oyuncusu olarak dikkat çeken, geçen sezon Osmanlı'da kiralık olarak oynayan Dzon Delarge, Galatasaray karşısında takımını öne geçiren golü atmasına rağmen yenilgiye engel olamadı. Sezon başında transfer edilen 27 yaşındaki Kongolu sağ kanat, bu sezon Bursa'nın iç sahada attığı 7 golün dördünde ağları havalandırdı