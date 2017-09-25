Delarge gollerine devam ediyor
Bursaspor’un Kongolu kanat oyuncusu Dzon Delarge, ligde çıktığı 5 maçın 4’ünde gol atmayı başardı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:34
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Toplam 5
Yorum
okan şenol hocalar çabuk yetişmiyor şenol hoca bir değerdir
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Yorum
bjk advers Biz bir BAYERN DEĞİLİZ VE OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZDE YOK ! Ne olduğumuzu maçta görürsünüz !
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Yorum
GS 34 valla fbnin ilk yapmasi gereken simdiden jansen in bonservisini almak olmali bence ki gelecek sezonun ilk transferini yapmis olur simdiden.
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