 Delarge gollerine devam ediyor – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Delarge gollerine devam ediyor

    Delarge gollerine devam ediyor

    Bursaspor’un Kongolu kanat oyuncusu Dzon Delarge, ligde çıktığı 5 maçın 4’ünde gol atmayı başardı.

    Geçen sezon Avusturya'nın Admira Wacker takımından kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu Delarge, yalnızca 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon ise Bursaspor formasıyla farklı bir kimliğe bürünen Kongolu futbolcu, forma giydiği 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan maçlarda da gol sevinci yaşayan Delarge, takımın da en skorer ismi konumunda yer alıyor.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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