Delarge gollerine devam ediyor

Bursaspor’un Kongolu kanat oyuncusu Dzon Delarge, ligde çıktığı 5 maçın 4’ünde gol atmayı başardı.

Geçen sezon Avusturya'nın Admira Wacker takımından kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu Delarge, yalnızca 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon ise Bursaspor formasıyla farklı bir kimliğe bürünen Kongolu futbolcu, forma giydiği 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan maçlarda da gol sevinci yaşayan Delarge, takımın da en skorer ismi konumunda yer alıyor.