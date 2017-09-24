"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Galatasaray'a 2 - 1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Paul Le Guen, şunları söyledi;
"Öncelikle Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar ve maçı kazandılar. Kendi açımdan hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Elimizden geleni yaptık, ilk yarı iyi oynadık ama daha sonrasında oyun bizim için zorlaştı. İşimizi sıkı tutmalıyız."
Oyuncu değişiklikleriyle ilgili geç kalıp kalmadığı yönündeki soruya da cevap veren Paul Le Guen, "Bu çok net, benim de haklı olduğum taraflar vardır. Barış Yardımcı'nın, Dzon Delarge'ın yaşadığı kramplar beni bu kadar geç kalmaya itmiş olabilir" diye konuştu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:54
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"BEŞİKTAŞ NE DORTMUND NE DE BAYERN"
Toplam 15
Yorum
Maça Gidenler Sahayı bi inletsinler de dortmund taraftarı ile üç büyüklerin taraftarlarının kapıştığını yeri geldi mi daha iyi olduğunu görsünler :)
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TOLGA CİĞERCİ AVRUPA'DA ZİRVEDE
Toplam 1
Yorum
vatandaş galatasaray iyi gidiyor ama bence gerçek takım bjk-fb-ts-başakşehir maçlarında belli olur.çünkü antalyada yeniliyordu bursada çok zorlandı
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"BEŞİKTAŞ NE DORTMUND NE DE BAYERN"
Toplam 15
Yorum
Camera10 Aynen Öyle koçero, ne Dortmund, ne de Bayern... Gel bakalım İstanbul'a önce bi anlarsın Türkiye ile Almanya arasındaki farkı..
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