Timsah'ın Aslan'a karşı gol silahı Stancu
Bursaspor’da gözler yarın Süper Lig’de oynanacak olan Galatasaray maçına çevrildi. Yeşil Beyazlı ekip, bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Hafta içerisinde sakatlıkları bulunan Jires Kembo Ekoko ile Pablo Martin Batalla tamamen iyileşirken, yarın sahada olacakları öğrenildi.
Bursaspor'da gözler yarın Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray maçına çevrildi. Yeşil Beyazlı ekip, bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Hafta içerisinde sakatlıkları bulunan Jires Kembo Ekoko ile Pablo Martin Batalla tamamen iyileşirken, yarın sahada olacakları öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekibin en etkili gol silahlarından biri olan Bogdan Stancu'nun performansı ise yarınki mücadelede merakla bekleniyor. Daha önce de Galatasaray'da bir dönem top koşturan Rumen oyuncu, Sarı Kırmızılılara karşı çeşitli takımlarla 11 kez sahaya çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'deki son 2 maçında da gol kaydeden Stancu, ligdeki ilk 5 maç sonunda 1 asistiyle de birlikte toplamda 5 gole katkı verdi.
Öte yandan Bursaspor'da ligin geride kalan haftalarında forma giyen oyuncular arasında Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Titi ve Yusuf Erdoğan da Galatasaray'a karşı birer kez gol sevinci yaşadı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:32
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
-
Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
-
Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
Timsah'ın Aslan'a karşı gol silahı Stancu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.