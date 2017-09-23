"SAHADA GÖRÜŞÜRÜZ"
Timsah’ın Fransız hocası Bursa’daki müthiş maç için, “G.Saray, ligin favorisi gösteriliyor ama favori gösterilmelerine sahada en iyi cevabı vereceğiz” dedi.
FUTBOLCULUK kariyerinde Paris Saint Germain'de oynadığı dönemde G.Saray'a gol attığını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Fantastikti G.Saray'a karşı oynamak. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bunlar geride kaldı. Bugün Bursaspor'un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
'GOMIS VE BELHANDA'YA DİKKAT'
PAUL Le Guen, G.Saray'ın en formda ismi Gomis'e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Fransız çalıştırıcı, "Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek" dedi.
'TARAFTAR REKORU KIRMAMIZ LAZIM'
BURSA Başkanı Ali Ay, G.Saray maçında taraftar rekoru bekliyor. Ay, "Taraftar rekoru kırmamız lazım. En az 35 bin taraftara oynamalıyız. Ben bunu görüyorum, oynayacağız da inşallah. Tüm Türkiye'ye Bursaspor taraftarının nasıl olduğunu gösterecekler. Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim" diye temennide bulundu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:37
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
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Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
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