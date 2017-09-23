''SAHADA CEVAP VERECEĞİZ''
Timsah’ın Fransız hocası Bursa’daki müthiş maç için, “G.Saray, ligin favorisi gösteriliyor ama favori gösterilmelerine sahada en iyi cevabı vereceğiz” dedi.
Futbolculuk kariyerinde Paris Saint Germain'de oynadığı dönemde G.Saray'a gol attığını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Fantastikti G.Saray'a karşı oynamak. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bunlar geride kaldı. Bugün Bursaspor'un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
'GOMIS VE BELHANDA'YA DİKKAT'
Paul Le Guen, G.Saray'ın en formda ismi Gomis'e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Fransız çalıştırıcı, "Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek" dedi.
'TARAFTAR REKORU KIRMAMIZ LAZIM'
Bursa Başkanı Ali Ay, G.Saray maçında taraftar rekoru bekliyor. Ay, "Taraftar rekoru kırmamız lazım. En az 35 bin taraftara oynamalıyız. Ben bunu görüyorum, oynayacağız da inşallah. Tüm Türkiye'ye Bursaspor taraftarının nasıl olduğunu gösterecekler. Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim" diye temennide bulundu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:40
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 15
Yorum
ERAY TS Hakemin zaten ne olduğunu maçtan önce de biliyorduk. ERSUN İSTİFA !
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"ERSUN YANAL İSTİFA!''
Toplam 32
Yorum
ERAY TS ERSUN ne yaptı da kıymetini bilecekmişiz kazandığı paraları bankaya yatırmaktan başka? Adamsa ayrılsın, para almadan İSTİFA etsin !
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 6
Yorum
ERAY TS ERSUN İSTİFA!
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