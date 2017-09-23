G.Saray'ın favori olmasına aldırmadı
Timsah’ın Fransız hocası Bursa’daki müthiş maç için, “G.Saray, ligin favorisi gösteriliyor ama favori gösterilmelerine sahada en iyi cevabı vereceğiz” dedi.
SÜPER Lig'de son iki maçından zaferle ayrılan ve evinde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Bursaspor, lider G.Saray'a bileniyor. Teknik Direktör Paul Le Guen, yarın evlerinde oynayacakları müthiş maç öncesi Aslan'a gözdağı verdi. Fransız teknik adam taraftarların desteğine güvendiklerine dikkat çekip, "Onların desteğine sırtımızı dayayacağız maç boyunca. Stadın kalabalık olacağını düşünüyorum. Ligin favorisi olarak gösteriliyor G.Saray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz" diye iddiasını ortaya koydu.
FUTBOLCULUK kariyerinde Paris Saint Germain'de oynadığı dönemde G.Saray'a gol attığını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Fantastikti G.Saray'a karşı oynamak. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bunlar geride kaldı. Bugün Bursaspor'un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
'GOMIS VE BELHANDA'YA DİKKAT'
PAUL Le Guen, G.Saray'ın en formda ismi Gomis'e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Fransız çalıştırıcı, "Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek" dedi.
'TARAFTAR REKORU KIRMAMIZ LAZIM'
BURSA Başkanı Ali Ay, G.Saray maçında taraftar rekoru bekliyor. Ay, "Taraftar rekoru kırmamız lazım. En az 35 bin taraftara oynamalıyız. Ben bunu görüyorum, oynayacağız da inşallah. Tüm Türkiye'ye Bursaspor taraftarının nasıl olduğunu gösterecekler. Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim" diye temennide bulundu.
FUTBOLCULUK kariyerinde Paris Saint Germain'de oynadığı dönemde G.Saray'a gol attığını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Fantastikti G.Saray'a karşı oynamak. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bunlar geride kaldı. Bugün Bursaspor'un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
'GOMIS VE BELHANDA'YA DİKKAT'
PAUL Le Guen, G.Saray'ın en formda ismi Gomis'e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Fransız çalıştırıcı, "Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek" dedi.
'TARAFTAR REKORU KIRMAMIZ LAZIM'
BURSA Başkanı Ali Ay, G.Saray maçında taraftar rekoru bekliyor. Ay, "Taraftar rekoru kırmamız lazım. En az 35 bin taraftara oynamalıyız. Ben bunu görüyorum, oynayacağız da inşallah. Tüm Türkiye'ye Bursaspor taraftarının nasıl olduğunu gösterecekler. Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim" diye temennide bulundu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:23
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