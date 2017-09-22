Timsah pusuda
Bursaspor bu hafta sonu şölene hazırlanıyor. Futbolcular tam kadro çalışıyor, tribünler de G.Saray maçı için şova hazırlanıyor. Le Guen ise çok iddialı konuşuyor: İlk yenilgilerini bizden alacaklar
LİGDE geçtiğimiz haftayı 4-2'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Bursaspor'dan Galatasaray'a gözdağı... Sahasında konuk edeceği sarı-kırmızılılar için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, tam kadro antrenmanlara devam ediyor. Batalla ve Kembo'nun da sakatlıktan çıkmasıyla moral bulan Timsah, pazar günkü sınava 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sahasında sezonun ilk büyük maçına çıkacak olan Bursaspor'da taraftarlar da şölene hazırlanıyor.
BURSASPOR İLK PEŞİNDE
Biletlerin büyük bölümünü tüketen yeşil- beyazlıların, 40 bin kişilik dev korosuyla Galatasaray karşılaşmasındaki yerini alması bekleniyor. Lider ile oynanacak maç öncesi sorun yaşamayan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen de iddialı konuşuyor. İşlerinin kolay olmadığını belirten Fransız teknik adam, "Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle lidere ilk kaybını yaşatacağız" açıklamasında bulundu.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:01
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
Timsah pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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