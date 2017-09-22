Timsah pusuda

LİGDE geçtiğimiz haftayı 4-2'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kapatan Bursaspor'dan Galatasaray'a gözdağı... Sahasında konuk edeceği sarı-kırmızılılar için çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, tam kadro antrenmanlara devam ediyor. Batalla ve Kembo'nun da sakatlıktan çıkmasıyla moral bulan Timsah, pazar günkü sınava 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sahasında sezonun ilk büyük maçına çıkacak olan Bursaspor'da taraftarlar da şölene hazırlanıyor.

BURSASPOR İLK PEŞİNDE

Biletlerin büyük bölümünü tüketen yeşil- beyazlıların, 40 bin kişilik dev korosuyla Galatasaray karşılaşmasındaki yerini alması bekleniyor. Lider ile oynanacak maç öncesi sorun yaşamayan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen de iddialı konuşuyor. İşlerinin kolay olmadığını belirten Fransız teknik adam, "Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle lidere ilk kaybını yaşatacağız" açıklamasında bulundu.