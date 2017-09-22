Le Guen, Gomis'ten çekiniyor

Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, 24 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda ağırlayacakları Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray mücadelesinin dev bir maç olacağına işaret eden Fransız çalıştırıcı, "Böyle maçları oynamak her zaman güzeldir, tabii ki zor. Elimizden gelenin en iyisini sahada ortaya koymaya çalışacağız. Taraftarımıza güveniyoruz, onların desteğine sırtımızı dayayacağız. Kalabalık olacağını düşünüyorum, maç oldukça zor olacak" dedi.



"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK FANTASTİKTİ"

Futbolculuk döneminde Galatasaray'a attığı golün hatırlatılması üzerine konuşan Paul Le Guen, "Galatasaray'a karşı oynamak her zaman fantastikti. İyi bir takımlardı. Hagi'li, Hakan Şükür'lü kadrosuyla onlara karşı oynamak güzeldi. Bunlar geçmişte kaldı, şimdi Bursaspor'un teknik direktörüyüm ve bununla çok büyük gurur duyuyorum. Galatasaray ligin favori takımlarından biri olarak gösteriliyor, ama biz de buna en iyi şekilde sahada cevap vereceğiz" diye konuştu.



Takımdaki oyuncuların form düzeylerinin yüksek olmasına da değinen Paul Le Guen, kendisini karar alma noktasında zor bir görevin beklediğini ancak bu durumdan şikayetçi olmadığını söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Onlar bana karar almada zorluk çıkarsınlar, bunlar tatlı zorluklar. Herkesin oynamaya uygun durumda olması beni mutlu ediyor" dedi.



"GOMIS ÇOK İYİ BİR FORVET"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis hakkında da görüşlerini dile getiren Paul Le Guen, şöyle konuştu: "Gomis çok iyi bir forvet oyucusu. Geçen sezon Fransa liginde bütün maçları izledik, o yüzden ne kadar iyi bir forvet olduğunu biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Belhanda da çok iyi bir futbolcu. Ön tarafta oldukça etkili. İkisine de karşı çok dikkatli olmalıyız."



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir antrenmanda yer almazken, yeşil beyazlı ekip de başka bir eksik bulunmuyor. Isınma koşuları ile pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde yeşil beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.



ESKİ KAPTAN ZİYARET ETTİ

Bursaspor'un efsanevi kaptanlarından Ömer Erdoğan, sabah saatlerinde yapılan antrenmanı takip etti. Eski futbolcu, bir süre antrenmanı izledikten sonra yeşil beyazlı heyete Galatasaray maçında başarılar diledi.