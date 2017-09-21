Vali İzzettin Küçük'ten Bursaspor'a ziyaret

Yeşil-beyazlıların Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Özlüce Tesisleri'ne gelen Vali Küçük'ü Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Daha sonra antrenman sahasına giren Küçük, burada teknik direktör Paul Le Guen ve futbolcularla bir araya geldi. Vali Küçük, ''Şehre yaşattığınız güzel duygu için hepinize teşekkür etmek için geldim. Gerçekten çok iyi oynuyoruz, galibiyet de alıyoruz. Takım çok güçlü. Bize bu sene için çok güçlü umutlar verdiniz. Bunu da ilk maçlarda gösterdiniz.'' dedi.

Her zaman Bursaspor'un yanında olacaklarını vurgulayan Küçük, şöyle devam etti:

''Sizin çabalarınızı, gayretinizi, alın terinizi, mücadelenizi izledikçe yanınızda olmak görevdir. Önümüzde zorlu bir maç var. Şehir bu maçta tribünleri dolduracaktır. 12. adam olarak yanınızda olacaktır. Sonuç ne olursa olsun bizi hep yanınızda göreceksiniz. Yani her şekilde ve her şartta bizim desteğimiz kayda ve şarta bağlı olan bir destek değildir. Sizin bu şehirde rahat etmeniz, huzurlu olmanız, bizim için önemli bir görevdir. Bizim güçlü desteğimizi, devletin güçlü desteğini, şehrin insanlarının desteğini hep yanınızda hissedeceksiniz.''

Küçük, daha sonra kulüp binasına geçerek Başkan Ay ve yöneticilerle görüştü.