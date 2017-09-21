Timsah’tan Aslan’a gözdağı
Sezon başından bu yana Bursaspor'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Titi'den G.Saray'a mesaj var. Yeşil- beyazlıların yıldızı, iyi yolda olduklarını vurgulayıp, "Taraftarımız önünde oynayacağızı G.Saray maçına da iyi konsantre olacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle lider rakibimize ilk yenilgisini tattıracağız. bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var" diye konuştu.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
-
''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
-
Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Timsah’tan Aslan’a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.