 Timsah’tan Aslan’a gözdağı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Timsah’tan Aslan’a gözdağı

    Timsah’tan Aslan’a gözdağı
    Sezon başından bu yana 'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 'den G.Saray'a mesaj var. Yeşil- beyazlıların yıldızı, iyi yolda olduklarını vurgulayıp, "Taraftarımız önünde oynayacağızı G.Saray maçına da iyi konsantre olacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle lider rakibimize ilk yenilgisini tattıracağız. bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var" diye konuştu.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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