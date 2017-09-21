Bursaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor
Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Bursaspor'da, bu maçın hazırlıkları başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda dün akşam Tarsus İdmanyurdu ile oynanan ve 4-0 yeşil-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları geçen Kembo ile Batalla takımla çalıştı. Bir süre takım çalışmasına katılan Sercan Yıldırım, antrenmanı daha sonra takımdan ayrı sürdürdü.
Antrenman sırasında teknik heyet ve oyuncuların moralli oldukları gözlendi.
Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
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Aslan, Bursa hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 4
Yorum
sercan korkmaz çalışan bence kaliteli ve hızlı bir kanat oyuncusu.
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Celta Vigo'ya boş tribünden para cezası
Toplam 1
Yorum
emre mor kötü bi takıma gitti algısı yaratmayın bana hiç de öyle gelmedi emrenin imza atarkenki gösterisine bizim 3 büyüklerin resmi maçı kadar seyirci geldi celta iyi bir takım
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 3
Yorum
karakartal Süperlig de güvendiğim birkaç hakemden en iyisiydi.ne olduysa daha evvelki F.bahçe maçında skandal bir yönetim göstermişti.
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