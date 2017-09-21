Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda dün akşam Tarsus İdmanyurdu ile oynanan ve 4-0 yeşil-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları geçen Kembo ile Batalla takımla çalıştı. Bir süre takım çalışmasına katılan Sercan Yıldırım, antrenmanı daha sonra takımdan ayrı sürdürdü.

Antrenman sırasında teknik heyet ve oyuncuların moralli oldukları gözlendi.

Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.