 Bursaspor, Galatasaray'a hazırlanıyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    , Galatasaray'a hazırlanıyor

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, Galatasaray'a hazırlanıyor

    Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek 'da, bu maçın hazırlıkları başladı.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda dün akşam Tarsus İdmanyurdu ile oynanan ve 4-0 yeşil-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları geçen Kembo ile Batalla takımla çalıştı. Bir süre takım çalışmasına katılan Sercan Yıldırım, antrenmanı daha sonra takımdan ayrı sürdürdü.

    Antrenman sırasında teknik heyet ve oyuncuların moralli oldukları gözlendi.

    , Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:42
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