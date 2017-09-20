Bursaspor'un şansı Galatasaray'a tutmuyor
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, 14 maçtır rakibini yenemiyor. Yeşil beyazlı ekibin son galibiyetinde ise golü atan Pablo Martin Batalla, sarı kırmızılı ekibin ağlarını kariyerinde ilk ve tek olarak o maçta sarsmıştı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında 24 Eylül Pazar günü Bursaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin son haftalarında çıkış gösteren iki takımı karşı karşıya getirecek bu mücadele öncesinde ise sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve bir kez de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 14 maçta Bursaspor'un, Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu süreç zarfında Galatasaray 9 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
O GOLÜ BATALLA ATTI
Sarı-kırmızılılara karşı yüzü ise son olarak ligin 2011-12 sezonunda Bursa'da oynanan lig maçında gülen yeşil beyazlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 puanı getiren golü kaydeden Pablo Martin Batalla ise, Bursaspor formasıyla Galatasaray'a ilk ve tek golünü bu maçta attı. Pazar günü sahada olması beklenen Arjantinli yıldız, sarı kırmızılı ekibe karşı forma giydiği 11 maçta 1 golün yanı sıra 6 da asist yaptı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:49
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İşte Tudor'u keyiflendiren rakamlar
Toplam 2
Yorum
öğretici bu istatistikler hücum oynadığın için ! geriye çekildiğin topu rakibe bıraktığın, antalyada 2. yarı istatistiklerine de bir göz at ve anla !
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Burak demek puan demek
Toplam 4
Yorum
ÇARŞI Spor etik ve Ahlakına uymayan Burak bu senede kendini yere attmaya başladı bakalım yıl sonuna kadar kaç uydurma penaltı atacak.BJK ya uymaz.
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Sneijder formayı unuttu
Toplam 4
Yorum
CELAL TSK TUDOR SEN OLMASAN YAPAMAZDIK
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