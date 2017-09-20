Bursaspor'dan dev anlaşma

Bursaspor ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında gerçekleşen Bursaspor Telekominikasyon A.Ş. yetki belgesi imza töreni Ankara'daki kurum binasında gerçekleştirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurum Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bursa Ak Parti Milletvekili Hüseyin Şahin ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın katıldığı imza töreninde kulübün yönetim kurulu üyeleri Ali Ademoğlu, Fatih Pulat, Yusuf Arslan ve Görkem Akbaş da hazır bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Bursaspor arasında gerçekleşen protokolde Bursaspor Telekominikasyon A.Ş. yetki belgesi Başkan Ali Ay'a teslim edildi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Güzide kulübümüz Bursaspor ile kurumumuz arasında yapılan bu güzel günde bulunmaktan çok mutluyum. Sporu yaşına bakmadan 7'den 70'e herkesin yapabilmesi adına imkan oluşturmak, şartları sunmak adına her türlü desteği veriyoruz. Gençlerin geleceğini düşünerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Bursaspor Kulübümüz tüm branşlarıyla örnek teşkil edecek uygulamalar yapıyor. Bizim vereceğimiz bu yetki belgesiyle Bursaspor'a destek vermiş olacağız" dedi.



"0516 NOLU BLOK ARTIK BURSASPOR TARAFTARININ"

"Bursaspor Telekominikasyon A.Ş. yetki belgesi Türk futboluna yapılan hizmetlere tuz olacaktır" diyen Bakan Arslan şöyle konuştu: "Hangi işi yapıyor olursanız olun teknolojik gelişmeleri kullanmak zorundasınızdır. Bursaspor bu gelişmelerin neticesinde özellikle taraftarlarına mobil hizmet sunmak adına başvuruda bulundu. Bu kapsamda bugün itibariyle ülkemizin mobil hizmet veren 63'ücü şirketi oluyor. 0516 nolu blok artık bugünden itibaren Bursaspor taraftarınındır. 100 bin rakamı ilk etapta hedeflenmesine rağmen ben bu rakamı çok küçük buluyorum. Umuyorum ki ilerleyen dönemlerde bu kapıya 100 bin taleple daha geleceklerdir. Bursaspor ülkemizde şampiyonluk tatmış 5'inci takımımız. Taraftar desteği kulüpler için çok önemli. Yeşil beyazlı taraftarlar bunu yerine getiriyorlar. Yerel yönetimlerin destek vermesi de çok önemli. Trabzonspor'dan sonra bu projeyi gerçekleştirecek ikinci kulüp olmalarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum."



"100 BİN NUMARA BANDI VERİLDİ"

Törende konuşan Kurum Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Futbol sahalarındaki başarılarıyla taraftarlarını coşturan, uluslararası alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartan Bursaspor'u yakından takip ediyoruz. Bugün mobil hizmetlerin çağımızdaki yeri vazgeçilmezler arasındadır. Her geçen gün gelişen teknolojiye Bursaspor Yönetim Kurulu kayıtsız kalmadı ve hem taraftarlarına hem şehrine hem de tüm vatandaşlara hizmet verebilmek için bakanlığımıza başvuruda bulundular. Sektörde hizmette bulunup ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Bursaspor yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bursaspor Kulübü'nün talebi kurumumuzca değerlendirilmiş ve Bursaspor Telekominikasyon A.Ş.'ye yetki belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. 0 516 16'dan itibaren 100 bin adet numara bandı verildi. Umuyorum ki bu sayı daha da artacaktır" dedi.



"ÖZEL BİR GÜNDEYİZ"

Bursa Ak Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Bursaspor'a yönetici olarak da hizmette bulunduğunu kaydeden Şahin, "Bursaspor'a hizmet etmek Bursa'ya hizmet etmek, Türk sporuna hizmet etmektir. Elimden geldiğince de buna devam edeceğim. Bize bu gücü Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Dünyanın en heyecan verici 10 stadyumundan birine sahibiz. Bursa ülkenin en büyük 5 takımından birisidir. Bursaspor'a gelir kazandıracak özel bir gündeyiz. Bakanımız Ahmet Arslan beye özel teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyi kendisine anlattığımda çok memnun oldu ve hemen çalışmalara başladı. Bugün attığımız adım Bursaspor'a ve Türk futboluna katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



"50-55 MİLYON GELİR BEKLİYORUZ"

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, Bursaspor için bugünün büyük bir gün olduğunu dile getirerek, "Bu işe başladığımızda öncelikle vekilimiz Hüseyin Şahin bize çok destek verdi. Bursaspor değil tüm kulüplerimiz rekabet içerisinde. Kulüplerin en fazla ihtiyacı olan finansman. Bizlerde bunun bilincinde olup bu işe kalkıştık. Bize verilecek olan yetki belgesiyle 10 yıl içerisinde 50-55 milyon lira gelir bekliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.