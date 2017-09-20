Bursa’da kombineler kapış kapış

Süper Lig'de ilk 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor'da, 150 TL ile 2 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulan kombinelere Bursasporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Toplam 25 bin 397 adet kombine satıldığı öğrenilirken, yeşil-beyazlıların ligin 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor. Yeni stadyumdaki taraftar rekoru 34 bin 622 kişiyle geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe maçında olmuştu.





Onlara ihtiyacımız var

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada taraftarların desteğine ihtiyacı olduklarını belirterek, "Belki bazen, kendi sahamızda da işler zorlaşabilir. Tam da o zamanlarda onların desteğine ihtiyacımız olacak. Galatasaray maçında hayalim stadın tamamen dolu olması" dedi.