 Bursa’da kombineler kapış kapış – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Bursa’da kombineler kapış kapış

    Bursa’da kombineler kapış kapış
    Süper Lig'de ilk 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor'da, 150 TL ile 2 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulan kombinelere Bursasporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Toplam 25 bin 397 adet kombine satıldığı öğrenilirken, yeşil-beyazlıların ligin 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor. Yeni stadyumdaki taraftar rekoru 34 bin 622 kişiyle geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe maçında olmuştu.


    Onlara ihtiyacımız var
    Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada taraftarların desteğine ihtiyacı olduklarını belirterek, "Belki bazen, kendi sahamızda da işler zorlaşabilir. Tam da o zamanlarda onların desteğine ihtiyacımız olacak. Galatasaray maçında hayalim stadın tamamen dolu olması" dedi.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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