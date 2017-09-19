Bursaspor 25 bin kombine sattı
Süper Lig'de ilk 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor'da, 25 bin 397 adet kombine satıldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların ligin 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor.
GALATASARAY MAÇINDA REKOR KIRILMASI BEKLENİYOR
Yeni stadyumdaki en çok taraftar 34 bin 622 kişiyle geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe maçında olurken, hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında rekorun kırılması amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 40 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.
LE GUEN: "HAYALİM STADIN TAMAMEN DOLU OLMASI"
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada taraftarların desteğine ihtiyacı olduklarını belirterek, "Belki bazen, kendi sahamızda da işler zorlaşabilir. Tam da o zamanlarda onların desteğine ihtiyacımız olacak. Galatasaray maçında hayalim stadın tamamen dolu olması. Halen belli yerlerde boşluklar var. O boşluklar neden var çözebilmiş değilim. Zor anlarda yardımlarına ihtiyacımız var. Çocuklarım maça gelecekler. Ben onlara inanılmaz bir atmosfer olduğunu söyledim. Hayatlarında görmedikleri, dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu söyledim. Umarım bunu yaşayabilirler" dedi.
8 BİN 300 FORMA SATILDI
Yeşil-beyazlılarda alınan iyi sonuçların ardından taraftarların formalara da ilgi gösterdiği bildirildi. Üst üste alınan Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından forma satışlarının da arttığı bildirilirken, şu ana kadar 8 bin 300 adet forma satışının gerçekleştiği öğrenildi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
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‘Burak attı Ersun baktı’
Toplam 3
Yorum
10_UR Kovalım değil mi, nasılsa eleştirenler futboldan çok anlıyorlar?mantığa bak
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 1
Yorum
EN BÜYÜK HOCA =)) KOCAMAN GİTSİN ERSUN YANAL GELSİN =)) HÜCUMCU ERSUN YANAL =)) KOCAMANIN SİSTEMİNİN ÜZERİNE OTURUP 10 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLMAK KOLAY..
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Federasyondan 'yabancı kuralı' sözleri
Toplam 8
Yorum
usak64 ultraslan, carsi,gfb birlesip suanki tff baskani döneminde milli takimin durumunu aciklayan bi bildiri yayinlasin.anlayan anlar heralde
Bursaspor 25 bin kombine sattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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