180 milyonluk kardeş

Bursaspor'un 8 yeni transferinden biri Jires Kembo Ekoko... 3. haftadaki Beşiktaş maçından hemen önce gelmişti Demokratik Kongo asıllı Fransız sol kanat oyuncusu... Son 3 maçta, 167 dakikaya 2 asist ve 1 gol sığdıran 29 yaşındaki Fransız pasaportlu Kembo'nun ilginç bir yaşam öyküsü ve dikkat çekici bir "kardeşlik" hikayesi var. Malatya'da attığı golle Teksas taraftarını; dimdik durarak selamlayan Kembo, Monaco'dan PSG'ye transfer olan yeni yıldız Kylian Mbappe'nin evlatlık kardeşi...

BABASI SAHİP ÇIKMIŞ

Küçükken annesiyle ayrılan babasının soyadı olan Ekoko'yu tercih etmeyen Jires, annesinin soyadı olan Kembo'yu kullanıyor. Bakın neler yaşamış Jires Kembo: Jires küçükken, ona Mbappe'nin babası sahip çıkmış. Yıllar önce, küçük Jires'i evlatlık almış, kol kanat germiş, babalık etmiş. Öz evladından ayırmamış! Jires ve Kylian, Fransa'da aynı evde büyümüşler, kardeş gibi... Ar alarında 10 yaş olduğu için Kembo da, küçük Mbappe'ye "ağabeylik" etmiş. Mahallede beraber top oynamışlar. Sonra ikisi de sırayla profesyonel futbolcu olmuşlar. 2006'da Jires, 18 yaşında Rennes'in yolunu tutmuş. Mbappe de 2015'te 17 yaşındayken Monaco'da oynamaya başlamış.

PARİS-BURSA HATTI

Hata geçen hafta Akhisar maçında, yayıncı kuruluş aracılığıyla, çiçeği burnunda PSG'li kardeşi Mbappe'den, "seni seviyorum Jires" ile biten duygu yüklü video mesajı alınca, bir hayli duygulanmıştı Kembo... İşte böyle bir çocukluk geçiren Jires, özellikle annesinin soyadını kullanmayı ve formasının arkasına yazdırmayı tercih etmiş.

FİLM GİBİ BİR HAYAT

Zaten Bursa'ya geldiği ilk günde "Bana Kembo deyin" demişti. Böyle bir hayat hikayesini ve sonrasında başardıklarını öğrenince; insanın Kembo'ya saygısı daha da artıyor. Nere den nereye !.. Burs aspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'in, Fransa'dan yakından tanıdığı ve "transferine çok sevindim" dediği Kembo'nun yaşam öyküsü, gerçekten tam bir film senaryosu gibi... Boşuna dememişler, "Hayat fena halde futbola benzer. Goller de hep beklemediğiniz taraftan gelir!" diye...

Serkan YETİŞMİŞOĞLU