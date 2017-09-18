Bursaspor’un golleri yabancılardan
Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor’da, yabancı oyuncuların takıma katkısı dikkat çekti.
Stancu 385 gün sonra ilki yaşadı
Geçen sezon Bursaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 12 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamayan Rumen golcü Bogdan Stancu, bu sezon ise golcü kimliğini yeniden kazandı. İlk 5 haftada 2 gol, 1 asist yapan Stancu, 385 gün aranın ardından bir ilki de yaşamış oldu. En son geçen sezon Gençlerbirliği forması giydiği dönemde Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında üst üste gol atma başarısı gösteren başarılı forvet, 385 gün sonra yeşil-beyazlı formayla Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında iki maç üst üste bu sevinci yaşamış oldu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:53
-
Tribünde skandal görüntü
Toplam 17
Yorum
pitbull07ba Ondan sonra stada neden kimse gelmiyor...
-
Süper Lig'de flaş istifa
Toplam 9
Yorum
Gslı Bu adamda bir sıkıntı var kılığında kıyafetinde bir sıkıntı var..Duruşunda bir sıkıntı var..Antipatikmi desem gıcık mı desem bilemedim..
-
Başakşehir’den kızdıran mesaj
Toplam 12
Yorum
koçbey61 Yine Ersunun yüzünden 2 puan kaybettik. 60'dan sonra belli takım düşmüş niye oyuncu değiştirmiyorsun. Yok illa golü yemek mi gerekiyor
Bursaspor’un golleri yabancılardan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.