 Bursa gözünü Cimbom’a dikti – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Bursa gözünü Cimbom’a dikti

    Bursa gözünü Cimbom’a dikti

    Bursasporlu oyuncular, 4-2'lik Malatya galibiyeti sonrası hedef büyüttü. 6. haftadaki Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Ekong, "Zor maç olacak ama evimizde şu ana kadar yenilmez bir durumdayız. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Tecrübeli file bekçisi Harun da, "Ben inanıyorum ki o karşılaşmada stat ful dolacaktır. Bize inanılmaz bir destek olacaktır. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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