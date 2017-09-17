 Bursaspor uçuşa geçti – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    uçuşa geçti

    Bursaspor uçuşa geçti

    Rakibini Ekong, Batalla, Ekoko ve Stancu’nun sayılarıyla mağlup eden yeşil-beyazlı takım, üst üste 2’nci, toplamda 3. galibiyetini aldı

    BURSASPOR, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye başladı. Sezona Başakşehir yenilgisiyle kötü bir start veren yeşil-beyazlı takım, 5. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u farklı geçti: 4-2. 12. dakikada Ekong, 45'te de Batalla'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Timsah, ikinci devreyi 47'de Ekoko'nun sayısıyla selamladı. 63'te sahneye çıkan Bogdan Stancu da zaferi perçinledi. Ev sahibi ekibin golleri ise 76'da Boutaib ve 80'de Dening'ten geldi. bu sonucun ardından ligde üst üste 2'nci, toplamda 3. galibiyetini elde ederken, zaferlerinin hepsini 3 gol ve üzeri atarak kazandı. Hocası hafta içinde istifa eden ise 3. yenilgisini aldı. Gelecek hafta Bursaspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Malatya ise Karabük deplasmanına çıkacak.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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