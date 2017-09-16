 Bursa, deplasmanda güldü – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursa, deplasmanda güldü

    Bursa, deplasmanda güldü

    Süper Lig'in 5. haftasında , deplasmanda 'u 4-2 mağlup etti.

    Süper Lig'in 5. haftasında Evkur , sahasında Bursapor'u konuk etti. Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası Yeni Malatyaspor'da takımın başında Hakan Çalışkan vardı.

    Malatya'nın yeni stadında oynanan karşılaşmaya konuk takım etkili başladı. Yeşil Beyazlılar, 12. dakikada Ekong'un attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Devre biterken 'da Batalla sahneye çıktı ve golü attı. Bursaspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Bursapor golle başladı. 48. dakikada Kembo Ekoko ile skoru farkı üçe çıkaran konuk ekip, 63. dakikada ise golcü oyuncusu Stancu'yla skoru 4-0'a taşıdı. Bu dakikadan sonra farkı azaltmak için çabalayan ev sahibi takım, Adem Büyük'ün asistinde Boutaib'in attığı golle skoru 4-1 yaptı. Son bölümde baskısını artıran Yeni Malatyaspor, köşe vuruşunda oluşan karambolde Dening ile farkı ikiye düşürdü. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Bursaspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle bitti. Yeni Malatyaspor, yeni stadının açılış maçında mağlubiyet yaşadı.

    Bursaspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 4 puanda kaldı.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa, deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.