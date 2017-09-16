Bursa, deplasmanda güldü
Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Malatya'nın yeni stadında oynanan karşılaşmaya konuk takım etkili başladı. Yeşil Beyazlılar, 12. dakikada Ekong'un attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Devre biterken Bursaspor'da Batalla sahneye çıktı ve golü attı. Bursaspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Bursapor golle başladı. 48. dakikada Kembo Ekoko ile skoru farkı üçe çıkaran konuk ekip, 63. dakikada ise golcü oyuncusu Stancu'yla skoru 4-0'a taşıdı. Bu dakikadan sonra farkı azaltmak için çabalayan ev sahibi takım, Adem Büyük'ün asistinde Boutaib'in attığı golle skoru 4-1 yaptı. Son bölümde baskısını artıran Yeni Malatyaspor, köşe vuruşunda oluşan karambolde Dening ile farkı ikiye düşürdü. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Bursaspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle bitti. Yeni Malatyaspor, yeni stadının açılış maçında mağlubiyet yaşadı.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 4 puanda kaldı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:06
-
Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
-
Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
-
Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
Bursa, deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.