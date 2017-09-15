 Hedef istikrar – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Hedef istikrar

    Hedef istikrar

    Akhisar galibiyetiyle moral bulan Bursaspor’da Le Guen, “Devamlılığı sağlamak için sıkı çalışmamız gerekiyor” dedi

    Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kritik Malatya deplasmanı öncesi istikrar vurgusu yaptı. Akhisarspor maçında elde edilen galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Şimdi yeni bir adım var önümüzde, o da devamlılığı sağlamak olacak. Evimizdeki maçlarda rahat olmak istiyoruz, bu sonuçların devamını içerideki maçlarda getirmeliyiz. Fransız çalıştırıcı, kasığındaki sakatlığı devam eden Batalla için, bugün net bir karar vereceklerini sözlerine ekledi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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