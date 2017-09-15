Hedef istikrar
Akhisar galibiyetiyle moral bulan Bursaspor’da Le Guen, “Devamlılığı sağlamak için sıkı çalışmamız gerekiyor” dedi
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kritik Malatya deplasmanı öncesi istikrar vurgusu yaptı. Akhisarspor maçında elde edilen galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Şimdi yeni bir adım var önümüzde, o da devamlılığı sağlamak olacak. Evimizdeki maçlarda rahat olmak istiyoruz, bu sonuçların devamını içerideki maçlarda getirmeliyiz. Fransız çalıştırıcı, kasığındaki sakatlığı devam eden Batalla için, bugün net bir karar vereceklerini sözlerine ekledi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:09
-
Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
-
Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
-
''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Hedef istikrar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.