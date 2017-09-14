 Timsah işi sıkı tutuyor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Timsah işi sıkı tutuyor

    Timsah işi sıkı tutuyor

    Yeşil-beyazlılar, sezon öncesi uzlaşma sağlayamadığı Vura, Yusuf Otubanjo ve Twumasi’den vazgeçmiyor. Timsah, bu 3 oyuncu için ara transfer döneminde tekrar harekete geçmeyi hedefliyor

    Teknik direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda 10 ismi kadrosuna katan Bursaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon öncesi uzlaşma sağlanamayan Vura, Yusuf Otubanjo ve Twumasi'den vazgeçmeyen yeşil-beyazlılar, ara transfer döneminde bu 3 oyuncu için tekrar harekete geçmeyi planlıyor.

    Bulgar ekibi Ludogorets ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki sol kanat Vura'yı bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamayı hedefleyen Timsah, Astana'nın golcüsü Twumasi'yle de görüşecek. 23 yaşındaki Ganalı forvette ısrarcı olan Bursaspor, ocak ayında bu futbolcuya imza attırmaya çalışacak.

    Le Guen'in ısrarcı olduğu diğer bir isim ise Zilina'da forma giyen sağ kanat Yusuf Otubanjo... 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız için istenen 1 milyon euro bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışan yeşil-beyazlı idareciler, devre arasında bu transferi de bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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