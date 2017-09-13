Delarge şov
Geçen sezon Osmanlı'da 41 resmi maçta yalnızca 3 gol atan, Dzon Delarge, bu sezon ise Bursaspor ile adeta küllerinden doğdu. Kongolu sol kanat oyuncusu, görev aldığı 3 maçta 3 gol kaydederek takımın en skorer ismi olmayı başardı. Akhisar maçında takımının 2. golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan 27 yaşındaki forvet, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçı dışında Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyen Delarge, 3 maçta 3 gol kaydederek geçen sezonki gol sayısını 4 haftada yakalamış oldu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Delarge şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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