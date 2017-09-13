 Delarge şov – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Delarge şov

    Delarge şov

    Geçen sezon Osmanlı'da 41 resmi maçta yalnızca 3 gol atan, Dzon Delarge, bu sezon ise Bursaspor ile adeta küllerinden doğdu. Kongolu sol kanat oyuncusu, görev aldığı 3 maçta 3 gol kaydederek takımın en skorer ismi olmayı başardı. Akhisar maçında takımının 2. golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan 27 yaşındaki forvet, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçı dışında Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyen Delarge, 3 maçta 3 gol kaydederek geçen sezonki gol sayısını 4 haftada yakalamış oldu.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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