Delarge şov

Geçen sezon Osmanlı'da 41 resmi maçta yalnızca 3 gol atan, Dzon Delarge, bu sezon ise Bursaspor ile adeta küllerinden doğdu. Kongolu sol kanat oyuncusu, görev aldığı 3 maçta 3 gol kaydederek takımın en skorer ismi olmayı başardı. Akhisar maçında takımının 2. golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan 27 yaşındaki forvet, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçı dışında Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyen Delarge, 3 maçta 3 gol kaydederek geçen sezonki gol sayısını 4 haftada yakalamış oldu.