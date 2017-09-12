Bursaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılacak olan Bursaspor, maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5'inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, günün tek antrenmanıyla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil beyazlı ekip akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Paul Le Guen antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda topla çalışması ile devam etti. Son bölümde ise yeşil-beyazlı ekip taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
BATALLA ANTRENMANA KATILMADI
Kasığında ağrılar bulunan Pablo Martin Batalla antrenmanda yer almazken Arjantinli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı dinlendirildiği öğrenildi. Hafif ağrıları bulunan Kemboi Ekoko da antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldı. Sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:27
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Bursaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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