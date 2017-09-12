 Bursaspor Batalla’sız çalıştı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    ’sız çalıştı

    Bursaspor Batalla’sız çalıştı

    , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılarda, kasığında ağrı bulunan Arjantinli yıldız Pablo antrenmanda yer almadı.

    Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi saat 17.00'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

    Antrenmanda sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım takımdan ayrı olarak çalışırken, kasığında ağrı bulunan Arjantinli yıldız Pablo Martin ise tedbir amaçlı çalışmaya katılmadı. Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yeşil-beyazlı oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Topla birlikte yapılan çalışmaların ardından antrenmanın basına kapalı olan bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Timsah, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
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