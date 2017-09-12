Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlılarda, kasığında ağrı bulunan Arjantinli yıldız Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım takımdan ayrı olarak çalışırken, kasığında ağrı bulunan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ise tedbir amaçlı çalışmaya katılmadı. Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yeşil-beyazlı oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Topla birlikte yapılan çalışmaların ardından antrenmanın basına kapalı olan bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Timsah, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:30
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Bursaspor Batalla’sız çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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